ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأحد

كتبت- دينا خالد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.62% إلى مستوى 16850 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.26%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة هبط EGX30 بنسبة 0.58% إلى مستوى 16745 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الخميس.