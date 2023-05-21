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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأحد

11:16 ص الأحد 21 مايو 2023
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأحد

البورصة

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كتبت- دينا خالد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.62% إلى مستوى 16850 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.26%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة هبط EGX30 بنسبة 0.58% إلى مستوى 16745 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الخميس.

سوق مصراوى

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

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