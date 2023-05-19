الكيلو تخطى 400 جنيه.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم في الأسواق بمصر؟

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بقيمة 20 جنيها خلال الأيام الماضية بالأسواق، ليتخطى سعرها 400 جنيه بالمناطق الراقية، بينما استقرت أسعار اللحوم بالمناطق الشعبية عند نفس مستويات الشهر الماضي، وفقا لقول هيثم عبدالباسط نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وبحسب عبد الباسط، فإن سعر كيلو اللحوم البلدي ارتفع إلى بين 420 جنيها بالمناطق الراقية مقابل 400 جنيه قبل الزيادة، ويصل سعر كيلو اللحوم في السلاسل التجارية إلى 450 جنيها.

وأضاف عبد الباسط، أن سعر كيلو الكندوز يتراوح حاليا بين 360 جنيه و380 جنيها بالمناطق الشعبية، دون تغيير عن أسعار شهر أبريل الماضي.

وأوضح عبد الباسط، أن الجزار في المناطق الشعبية يتعرض لخسائر كبيرة، لأنه لا يستطيع رفع السعر على غرار المحلات في المناطق الراقية، بسبب ضعف القدرة الشرائية لسكان هذه المناطق.

وأرجع عبد الباسط، السبب وراء ارتفاع أسعار اللحوم إلى زيادة أسعار الأعلاف وقلة المعروض من الماشية وارتفاع أسعار القائم إلى 160 جنيها، مقابل 145 جنيها قبل أسبوع.

وقفزت أسعار العلف بالأسواق خلال الأشهر الماضية نتيجة تكدس كميات كبيرة منها بالموانئ (قبل حل أزمة تكدس البضائع عامة بنهاية يناير الماضي)، مما خلق أزمة في منظومة الدواجن والماشية، نظرا لاعتماد المنظومتين في التربية على كميات العلف في التغذية.

ويتراوح سعر طن خام العلف حاليا حوالي 27 ألف جنيه للطن، بينما يتراوح سعر طن الذرة الصفراء بين 14800 جنيه و15 ألف جنيه، ويصل سعر طن الفول الصويا إلى 39 ألف جنيه و39500 جنيه.

وعانى المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، لكن الدكتور مصطفى مدبولي أعلن في شهر يناير الماضي انتهاء مشكلة تكدس البضائع وعودة الأوضاع في الموانئ لطبيعتها.

وقال عبد الباسط إن سوق اللحوم يشهد حالة من الركود والهدوء بحركة البيع والشراء، مما دفع بعض التجار إلى مد إجازة العيد حتى الآن بسبب الركود والخسارة نتيجة عدم القدرة على رفع الأسعار لأنه سيؤدي لانخفاض الطلب.