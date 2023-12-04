سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1853 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2383 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2780 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3177 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 22240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2086 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة 14.16 دولار بنسبة 0.68% مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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