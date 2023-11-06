ننشر مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 لموظفي الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو الشهر الثاني الذي تطبق فيه الزيادة الجديدة في علاوة غلاء المعيشة التي شملتها حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

وبحسب ما حددته وزارة المالية في كتاب دوري، من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر من يوم الخميس 23 نوفمبر ولمدة 5 أيام تتضمن كذلك الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 و29 نوفمبر.

ويصرف الموظفون زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية خلال نوفمبر للشهر الثاني على التوالي بعد صرفها في أكتوبر عقب إقرارها من مجلس النواب، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية.

وأوضحت وزارة المالية، في كتابها الدوري، أنه سيتم صرف أي متأخرات مستحقات العاملين عن الشهر الماضي لمدة 3 أيام في الشهر الجاري تشمل 8 و9 و12 نوفمبر.

كانت وزارة المالية أعلنت، في بيان سابق لها، مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023.

وشدد طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، على أن إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي ستبدأ وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وطالب بسيوني العاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.