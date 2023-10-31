سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1710 جنيهات للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 نحو 2199 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2565 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2941 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 20520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 1997 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 35 سنتا بنسبة 0.02% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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