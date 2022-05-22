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البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:23 ص الأحد 22 مايو 2022
البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 10538 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.37%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا 0.29%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.79% إلى مستوى 10459 نقطة، في نهاية تعاملات الخميس الماضي، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

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