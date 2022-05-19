ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، على الرغم من تراجع المعدن عالميا، مقارنة بتعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 701 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 902 جنيه الجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1052 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 1202 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 8416 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس إلى نحو 1814 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.11%، في الساعة 9:22 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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