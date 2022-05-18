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مشتريات محلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:11 م الأربعاء 18 مايو 2022
مشتريات محلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.27% إلى مستوى 10467 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.67%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا 0.55%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 77.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 74.8 مليون جنيه، وسجات تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 2.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.22% إلى مستوى 10438 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

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