مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.69% إلى مستوى 10461 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.18%، كما هبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا 0.3%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 83.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 26.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 110.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.36% إلى مستوى 10534 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأحد.