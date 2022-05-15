عودة للصعود.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بتعاملات الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 746 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 960 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1120 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1280 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا في نهاية تعاملات جلسة اليوم الجمعة الماضية، أخر جلسات الأسبوع إلى نحو 1811 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.55%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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