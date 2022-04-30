وزير المالية: قادرون على تجاوز أثار التحديات الاقتصادية العالمية

كتب-مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المصريين قادرون معًا على تجاوز أثار التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف خلال بيان صحفي اليوم السبت بمناسبة عيد العمال إن كما نجحنا في التعامل الإيجابي المرن مع جائحة «كورونا» ولم تتوقف عجلة الإنتاج، سنمضي في مسيرتنا التنموية لتعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل.

زوجَّه محمد معيط تحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر؛ قائلًا: «أنتم ركيزة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة.. معكم وبكم نمضي في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.. وتلبية تطلعات المصريين في العيش الكريم.. وتحسين مستوي الخدمات المقدمة إليهم.. حيث نري فيكم نموذجًا للعطاء الوطني، يتسلح بإرادة قوية وعزيمة صلبة وقدرة فائقة علي قهر الصعاب وتحويل المحن الي فرص واعدة للنماء والازدهار».

أضاف الوزير: إننا نتطلع إلى مضاعفة الجهود الوطنية المخلصة لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والإسهام الفعَّال في توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وتحفيز القطاع التصديري.