هبوط كبير بسعر الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات

كتبت-شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 15 جنيها مقارنة بتعاملات أمس.

وكان سعر الجرام قفز 15 جنيها خلال تعاملات أمس السبت.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 717 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 921 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1075 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1229 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 8600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن يستأنف عملها غدا الاثنين.

وبلغ سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1931 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 1.03%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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