ارتفاع الحديد والخشب.. أسعار مواد البناء اليوم السبت في الأسواق

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والخشب، بينما تباينت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأمس.

وتختلف أسعار مواد البناء بحسب العرض والطلب بالأسواق.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19906 جنيهات، بزيادة 412 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 20293 جنيهًا، بزيادة 278 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1476 جنيهًا، بتراجع 77 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2941 جنيها، بزيادة 65 جنيهًا.

سعر الخشب الزان للطن: 15729 جنيهًا، بزيادة 4198 جنيهًا.

سعر الخشب الأبيض للطن: 9712 جنيهًا، بزيادة 3006 جنيهات.