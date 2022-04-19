وزارة البترول: 440 ألف سيارة تحولت للعمل بالغاز الطبيعي حتى الآن

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بلغ 440 ألف سيارة حتى الآن.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

وأكد وزير البترول على أن المشروع القومي للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في إطار المبادرة الرئاسية يشهد توسعاً في أعداد السيارات المحولة ومحطات التموين بالغاز.

ويتوقع الانتهاء من تحويل 82 ألف سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود خلال العام المالي الحالي، بزيادة 48% على العام الماضي، بحسب بيان الوزراة.

وأشار إلى أن هذا المشروع الطموح يتم تنفيذه لصالح المواطن المصري للاستفادة من ثرواتة الطبيعية، وأنه شهد طفرات في تنفيذ وتشغيل المحطات بفضل الزخم الكبير الذي أحدثتة المبادرة الرئاسية للتوسع فيه.

وأوضح الملا، أن هناك العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية التي تعود مباشرة على المواطن من هذا المشروع، حيث أن متر الغاز الذي يماثل لتر البنزين، يعادل سعره نصف سعر لتر البنزين، فضلاً عن ارتفاع رقمه الأوكتينى وكونه وقوداً نظيفاً وصديقاً للبيئة.

واستعرض الاجتماع التطور الذي حدث في توافر محطات تموين الغاز في ظل ارتفاع عدد المحطات إلى 852 محطة حالياً، بالإضافة إلى 148 محطة أخرى سيتم دخولها على الخدمة تباعا، وفقا للبيان.

وذكر البيان، أن مبيعات الغاز الطبيعي حققت متوسطاً في الربع الأول من عام 2022 بلغ 87 مليون متر مكعب مقارنة بـمتوسط بلغ 73 مليون متر مكعب خلال عام 2021، كما تم زيادة مراكز التحويل لتصل إلى 120 مركزاً حتى الآن.

وحضر الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد محمود، ومساعداه المهندس سيد حسين لمشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز، والمهندس محمد خضير لمشروعات توصيل الغاز للمنازل.

كما حضر المهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر، والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، والمهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس، والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتسويق المنتجات البترولية.