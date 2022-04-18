شعبة المواد الغذائية: "أهلًا رمضان" أحدث توازنًا في أسعار السلع بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن معارض أهلا رمضان أحدثت توازنًا بأسعار السلع بالأسواق، خاصة في ظل ارتفاع أسعار كافة السلع.

وأضاف المنوفي في بيان اليوم الاثنين، أن معارض أهلا رمضان ومبادرة كلنا واحد تشهد انخفاضًا كبيرًا في الأسعار مقارنة بالقطاع الخاص.

وأوضح عضو الشعبة، أن أسعار أبرز المنتجات في معارض أهلا رمضان تسجل 10 جنيهات لكيلو السكر بدلا من ١٢ جنيهًا، ويصل سعر الدقيق إلى ١٠ جنيهات بدلا من ١٢ جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الأرز ١٠ جنيهات بدلا من ١٢ جنيهًا، وسعر كيلو المكرونة ٤ جنيهات بدلا من ٦ جنيهات، وسجل سعر برطمان الصلصة ٥ جنيهات بدلا من ٧.٥ جنيه، وفقا للبيان.

وسعر عبوة الشاي ربع كيلو ١٩ جنيهًا بدلا من ٢٢ جنيهًا، وسعر عبوة الزيت ٢٠ جنيهًا بدلا من ٢٤ جنيهًا، وعبوة السمنة ٥٥ جنيهًا بدلا من ٦٠ جنيهًا.