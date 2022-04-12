ارتفاع الأسمنت والخشب.. أسعار مواد البناء في السوق المحلي اليوم الثلاثاء



كتبت- شيرين صلاح:

تباينت أسعار الحديد، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت والخشب بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوها أمس.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19745 جنيهًا بتراجع 181 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 21537 جنيهًا بزيادة 782 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1610 جنيهات بزيادة 163 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2922 جنيهًا بزيادة 147 جنيهًا.

سعر الخشب الزان للطن: 15703 جنيهات بزيادة 877 جنيهًا.

سعر الخشب الأبيض للطن: 9340 جنيهًا بزيادة 1950 جنيهًا.