145 مليون جنيه لتمويل 4722 مشروعا بقرى ومراكز "حياة كريمة" في أسيوط

خلال لقاء محافظ أسيوط مع عدد من المتدربات



كتب- مصطفى عيد:

أعلن جهاز تنمية المشروعات، أنه بالتعاون مع المؤسسة الكاثوليكية للتنمية الشاملة في أسيوط، سلم 450 سيدة وفتاة شهادات إتمام الدورات التدريبية على الحرف اليدوية من أعمال الخياطة والتطريز وتصنيع الملابس والمفروشات وذلك بمراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة أسيوط وهي ديروط ومنفلوط وصدفا والفتح.



وبحسب بيان من الجهاز اليوم الاثنين، قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وإيهاب عبد الحميد مدير فرع الجهاز بالمحافظة، بتسليم المتدربات شهادات اجتياز البرنامج التدريبي، بالإضافة إلى ماكينات خياطة لمساعدتهن على بدء مشروعاتهن الصغيرة فور انتهاء التدريب.

كما تم تنظيم معرض على هامش احتفالية إتمام البرنامج التدريبي تضمن منتجات عشرات السيدات اللاتي بدأن بالفعل في مشروعاتهن بدعم من جهاز تنمية المشروعات شمل المعرض المفروشات والملابس والحلي ومنتجات الجلود.

وقدم الجهاز تمويلات لـ 4722 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بإجمالي قدره حوالي 145 مليون جنيه بقرى ومراكز حياة كريمة بمحافظة أسيوط بداية من عام 2021 وحتى فبراير 2022، بحسب مدير فرع الجهاز بأسيوط.

وأوضح مدير فرع الجهاز بأسيوط، أن الجهاز يقدم دورات تدريبية لتوعية المواطنين بفكر العمل الحر وتعريفهم بالخدمات المختلفة التي يقدمها الجهاز لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال إنه يتم تعريف المتدربين أيضا بالمزايا والتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 لتشجيعهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة فضلا عن التحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي.

وأكد محافظ أسيوط التعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات لتوفير خدمات مالية وغير مالية متكاملة تسهم في توفير فرص عمل أفضل للمواطنين بالمحافظة خاصة في القرى والمراكز المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار إلى أهمية تنفيذ هذه البرامج التدريبية بشكل مستمر مما يساعد السيدات على تطوير مهاراتهن واستخدامها في بدء مشروعات صغيرة تسهم في تحسين مستوى أسرهم الاقتصادى.