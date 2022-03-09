الملا يغازل الشركات الأمريكية: فرص استثمار بمجال البترول والغاز في مصر



كتب- مصطفى عيد:

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك فرصا استثمارية متاحة بمصر في مجالات صناعات البترول والغاز الطبيعي وذلك بما يتوافق مع رؤية الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأشار الوزير إلى جدوى تلك الفرص في ظل ما تشهده أسواق الطاقة من متغيرات وخاصة المتعلقة بالأسعار العالمية، موضحا أن قطاع البترول ينفذ حالياً استثمارات كبيرة في عدد من المشروعات التي تحقق هذه الاستراتيجية، ويتم إقامتها وفق المواصفات القياسية العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية نظمتها غرفة التجارة العربية الأمريكية بمقر شركة أباتشي العالمية بمدينة هيوستن الأمريكية، وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر سيراويك الدولي للطاقة.

وشهدت الجلسة استعراض رؤية مصر في التحول الطاقي والتوجه العالمي للطاقات النظيفة والخضراء في ضوء استضافتها للقمة العالمية للمناخ "COP27"، بالإضافة إلى الدور الهام والمتنامي لمنتدى غاز شرق المتوسط، والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأمريكية.

وأشار الملا، خلال الجلسة، إلى النجاحات التي تحققت لاستثمارات الشركات الأمريكية في السوق المصري، وأن هذا السوق يشهد تنامياً ونمواً واضحاً ينتج عنه فرص استثمارية متميزة مما يفتح الباب أمام ضخ المزيد من الاستثمارات أسوة بما فعلته شركتا أكسون موبيل وشيفرون.

وذكر أنه يتم تنفيذ عدد من مشروعات التقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه، فضلاً عن مشروعات الاستفادة من غازات الشعلة بدلاً من حرقها في العديد من حقول البترول.

وأكد الوزير أهمية الغاز الطبيعي كوقود انتقالي، مستعرضاً التجربة المصرية في التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في كافة الأنشطة الصناعية وفي تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، وكذلك التوسع فى توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بديلاً لأسطوانات البوتاجاز بهدف استغلال ميزة وفرة موارد الغاز الطبيعي.

وقال الملا إن منتدى غاز شرق المتوسط يمضي قدماً في الطريق الصحيح ليصبح من المنظمات الدولية الفاعلة في مجال صناعة الطاقة، مشيراً إلى أن ما يميز نشاط المنتدى أنه يجمع كافة الأطراف المعنية سواء دول منتجة ومصدرة أو دول مستهلكة أو دول العبور في منظومة تعاون وتكامل تهدف إلى إطلاق إمكانات منطقة شرق المتوسط.

وشارك بالجلسة كلٌ من عايدة العرايسي الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية الأمريكية، وجون كريسمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي، وأسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط، وباولا سوين مدير تمويل المشروعات العالمية ببنك التصدير والاستيراد الأمريكي، ومحمد لاغاري، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية، بمجموعة الطاقة العالمية (سيتي جروب).

كما شارك في الجلسة عدد من ممثلي عدد من شركات الطاقة مثل شركة شيفرون، وبيكر هيوز، وجنرال إلكتريك، وشلمبرجير، وIPR للطاقة، وماكديرموت، وتوتال إنرجيز.