"شعبة المواد الغذائية": ارتفاع أسعار التونة والشاي والجبنة بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن أسعار بعض السلع الغذائية ارتفعت بالأسواق خلال الفترة الحالية.

وأضاف المنوفي، أن هذا الأصناف مثل الجبن المستوردة، والشاي، والبن، والشكولاتة، ومصنعات اللحوم مثل البلوبيف والتونة بنسب متفاوتة.

وارتفعت أسعار التونة إلى 24 جنيهًا مقابل 20 جنيهًا للعلبة، وعلبة البولوبيف 350 جرام إلى 50 جنيهًا مقابل 45 جنيهًا.

كما ارتفع سعر الشوكولاتة والبسكويت بين جنيه و2 جنيه للعلبة، باختلاف النوع، وزاد سعر الجبة المستوردة بقيمة 20 جنيها للكيلو الواحد، وارتفعت الجبنة الفيتا 3 جنيهات للعبوة وزن نصف كيلو إلى 18 جنيهًا مقابل 15 جنيهًا، وارتفع سعر كيلو الشاي إلى 100 جنيه مقابل 80 جنيهًا.

وأوضح المنوفي، أن بعض السلع شهدت استقرارًا في الأسعار بالأسواق مثل السكر والدقيق والأرز والمكرونة عند 12 جنيها للكيلو، كما استقر سعر اللانشون العادي عند 48 جنيها، وكرتونة البيض عند 55 جنيها للبيض بالمزرعة، و60 جنيها للبيض الاحمر.