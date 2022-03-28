مبيعات المصريين تهبط بالبورصة 2.6% في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.64% إلى مستوى 11240 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين المصريين.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 2.5%، كما تراجع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.75%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 103.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب صافي شراء بقيمة 70.8 مليون جنيه، والأجانب صافي شراء بقيمة 32.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.4% إلى مستوى 11545 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأحد، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.