قفزة في سعر الذهب اليوم السبت بمصر خلال التعاملات

كتبت-دينا خالد:

قفز سعر الذهب اليوم السبت في مصر، بقيمة 15 جنيها خلال تعاملات اليوم مقارنة بتعاملات الصباح، بحسب نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية سابقا.

وكان الذهب تراجع أمس بسبب تراجع سعر الدولار يوم الخميس الماضي 4 قروش في البنك الأهلي، ليسجل 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك تأثرًا بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 660 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 848 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 21 إلى 990 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1131 جنيها للجرام.

سعر الجنية الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 7920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميا عند 1957.6 دولار للأوقية بنسبة 0.23% في نهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات سي إن بي سي.

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