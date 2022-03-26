الإحصاء: 62% ارتفاعاً في قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال عام

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 9.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 62.1%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.9 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 84.5%.

وجاءت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال العام الماضي، الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 448.1 مليون دولار، والفواكه بقيمة 183.3 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 151 مليون دولار، والنحاس ومصنوعاته بقيمة 135.2 مليون دولار.

وجاءت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال عام 2021، الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.6 مليار دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.3 مليار دولار، ومنتجات كيميائية عضوية بقيمة 245.8 مليون دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 128.2 مليون دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 9.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 8.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 17.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 21.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 17.6%.

وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 325.6 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 356.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة انخفاض قدرها 8.7%.