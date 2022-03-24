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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

02:51 م الخميس 24 مارس 2022
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.3% إلى مستوى 11709 نقاط، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.38%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.32%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 174.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين من الأسهم صافي شراء بقيمة 113.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 60.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.96% إلى مستوى 11743 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

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