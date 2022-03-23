سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يهبط لأقل من ألف جنيه للجرام

كتبت- شيرين صلاح:

هوى سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات، وانخفض الجرام 15 جنيهًا دفعة واحدة، مقارنة بمستواه في الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هوى 80 جنيهًا في بداية تعاملات اليوم، واصل هبوطه خلال التعاملات لتصبح قيمة التراجع 95 جنيهًا حتى الآن.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك قبل أن تقفز بشكل أكبر خلال اليومين الماضيين مع صعود سعر الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 663 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 853 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 995 جنيهًا للجرام.

وهوى سعر الذهب عيار 24 إلى 1137 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 7960 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1929 دولارا للأوقية، بزيادة قدره 0.39%، في الساعة 2:14 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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