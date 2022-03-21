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المالية ترفع حد الإعفاء الضريبي 25% ليصل إلى 30 ألف جنيه

03:18 م الإثنين 21 مارس 2022
المالية ترفع حد الإعفاء الضريبي 25% ليصل إلى 30 ألف جنيه

مقر وزارة المالية

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كتب-مصطفى عيد:

قررت وزارة المالية رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% ليصبح 30 ألف جنيه.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إنها قررت صرف زيادات في الأجور والمعاشات بداية من الشهر المقبل، في إطار حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

وتضمنت القرارات رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه، للتخفيف عن المواطنين.
ويعني هذا أن أصحاب الدخل حتى 30 ألف جنيه سنويًا لن يتحملوا ضرائب على الدخل، وأن الضرائب ستفرض بشكل تدريجي على ما يزيد عن هذا المبلغ.

المالية د الإعفاء الضريبي

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