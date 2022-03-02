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وزير الاتصالات لمصراوي: نسعى لتوطين تصنيع حقيقي في مصر وليس تجميعًا

11:36 ص الأربعاء 02 مارس 2022
وزير الاتصالات لمصراوي: نسعى لتوطين تصنيع حقيقي في مصر وليس تجميعًا

عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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برشلونة -علاء حجاج:

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ردا على سؤال مصراوي عن خطط الوزارة لتشجيع الشركات لتصنيع الأجهزة الالكترونية في مصر، إن الهدف من جذب الشركات هو تحويل مصر لقاعدة تصنيعية للأجهزة الذكية بالمنطقة، وليس التجميع.

وأضاف على هامش مشاركته في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة في برشلونة بإسبانيا، أن الوزارة حريصة على أن تكون نسبة القيمة المضافة في التصنيع عالية ليكون تصنيعًا حقيقيًا وليس تجميعًا.

وبحسب طلعت استغرقت المفاوضات مع سامسونج وقتًا كبيرًا قبل أن تتفق على تصنيع التابلت محليا لهذا السبب، وستصل نسبة المكون المحلي في التابلت نحو 49% خلال 3 سنوات، وهو الأمر الذي يساعد على تجهيز البيئة الخاصة بتصنيع الأجهزة الإلكترونية محليا.

يذكر أن مادهاف براكاش شيث، نائب رئيس شركة ريلمي للأجهزة الذكية، ورئيس الوحدة التجارية الدولية بالشركة، قال في تصريحات لمصراوي خلال اليوم الأول لمعرض ومؤتمر MWC 2022 إن شركته تدرس إمكانية تصنيع منتجاتها في مصر ولاسيما مع تشجيع الدولة المصرية للتصنيع محليا.

كما عقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع مسئولي شركة أوبو الصينية المتخصصة في تصنيع الأجهزة الذكية وذلك على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة MWC 2022.

وزير الاتصالات برشلونة

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