وزير الاتصالات: الوفد المصري لمعرض الهواتف حظى بمعاملة خاصة من ملك إسبانيا

برشلونة-علاء حجاج:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه عقد أكثر من 19 اجتماعًا خلال 48 ساعة على هامش مشاركة الوفد المصري بفعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة ببرشلونة MWC 2022.

وأضاف وزير الاتصالات خلال جلسة مع عدد من الصحفيين المصريين ببرشلونة، أنه في اليوم الأول للزيارة حضر عشاء مراسمي بدعوة وحضور ملك إسبانيا ومختلف قادة الوفود وبحضور رئيس الوزراء الاسباني.

وقال طلعت "ملك اسبانيا دعاني للحديث معه شخصيا وأبلغني تحياته لرئيس الجمهورية، كما تحدث عن مصر بشكل يدعو للفخر، وهو ما لم يتلاقاه أقراني من الوزراء الأخرين، وأعقب ذلك اجتماع مع رئيس الحكومة الإسبانية بترتيب من ملك إسبانيا نفسه".

وأضاف أنه عقب هذا الاجتماع تم عقد عدة اجتماعات مع عدد من الوزراء من الوفود المشتركة لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وعن حرص الوزارة على المشاركة بالمعرض، قال طلعت إن السبب الرئيسي هو الاطلاع على أحدث التقنيات والتطورات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعرفة خطط واستراتيجية الشركات العالمية، ولاسيما أن هذا القطاع يتسم بالتطور والحراك السريع.

وبحسب طلعت يوفر كذلك المعرض فرصة لعقد لقاءات مع وزراء الدول الصديقة والمستهدف التعاون معها، وبالفعل على هامش المعرض تم عقد لقاء مع وزراء الأردن والبحرين وفلسطين ورواندا.

كما يوفر المعرض فرصة جيدة لعقد لقاءات مع الشركات العالمية العاملة بمجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لزيادة وتوسيع نطاق التعاون معهم، وتم بالفعل عقد لقاءات مع شركات ايرتيل واتصالات وهواوي ومايكروسوفت وSTL وسامسونج وسيسكو وأوبو.

كذلك تم عقد عدد من الاتفاقيات بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات أخرى لتوسيع التعاون في مجال ادارة البنية التحتية، حيث تم عقد اتفاق مع شركة افريكس تيليكوم لإنزال الكابل عبر محطات المصرية للاتصالات وهي خطوة هامة في إطار خطة الدولة لزيادة عدد الكابلات المارة بمصر، كذلك كان هناك اتفاق مع هواوي لإنشاء نقطة تخزين لمحتوى الانترنت بمصر، وذلك يتماشى مع رؤية الوزارة في جعل مصر نقطة رئيسية في مجال إنشاء مراكز البيانات واستضافة البيانات.