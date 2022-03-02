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البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:20 ص الأربعاء 02 مارس 2022
البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.04% إلى مستوى 11280 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة0.03%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.23% إلى مستوى 11275 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

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