جرام الزعفران بـ 40 جنيهًا.. ارتفاع أسعار التوابل قبل رمضان (فيديو)

كتبت – دينا خالد:

قال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار التوابل ارتفعت بنسبة 10% مع اقتراب موسم رمضان، مقارنة برمضان الماضي.

وأوضح أن الزيادة سببها الارتفاع العالمي في أسعار التوابل بما فيها الفلفل الأسود والكمون والكبابة الصيني، فيما تراجع سعر الحبهان.

وتستورد مصر 70% من احتياجاتها من منتجات العطارة من شرق آسيا والصين والهند وفيتنام وباكستان وتركيا، وفقا لتوفيق.

وأشار إلى أن تكلفة الشحن ارتفعت بين 2000 إلى 2500 جنيه إلى 8 و10 آلاف دولار للحاوية، وهذا انعكس على أسعار التوابل على المستهلك.

وتراجع سعر الحبهان إلى 400 جنيه للكيلو مقابل 600 جنيه للكيلو العام الماضي، فيما بلغ سعر الكبابة الصيني 160 جنيها مقابل 80 جنيها العام الماضي، بحسب نائب رئيس الشعبة.

ووصل سعر كيلو الفلفل الأسود إلى نحو 90 جنيهًا، والكمون البلدي إلى 70 جنيهًا، ويبلغ سعر كيلو الزعفران بين 32 و40 ألف جنيه لكنه يباع بالجرام ويبلغ سعر الجرام منه 40 جنيها.