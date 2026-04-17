أصدر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا تناول أبرز أنشطة وجهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة خلال الفترة من 10 إلى 16 أبريل الجاري.

وشهدت الوزارة، خلال هذه الفترة تحركات مكثفة ومتنوعة استهدفت تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز الإنتاج، وتوسيع مجالات التعاون الدولي، إلى جانب تقديم خدمات مباشرة للمزارعين والمواطنين في مختلف المحافظات.

واستقبل علاء فاروق، وزير الزراعة، على مستوى التعاون الدولي والاستثمار، وفودًا من المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين لبحث فرص الشراكة في مجالات التصنيع الزراعي والتكنولوجيا الحديثة. كما استضافت الوزارة وفد المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا" بمحطتي توشكى والوادي الجديد لبحث مشروعات الزراعة الصحراوية المبتكرة، إضافة إلى تنظيم برنامج تدريبي لمبعوثين أفارقة حول التغيرات المناخية والأمن الغذائي، والاستعداد لعقد مؤتمر دولي بالتعاون مع هولندا لدعم دور مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير التقاوي.

وأوضحت الوزارة، في قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، أنها أصدرت خلال شهر مارس 987 ترخيصًا جديدًا لتشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، مع التركيز على رفع كفاءة الإنتاج.

كما أوضحت: تم تحصين أكثر من 2.1 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام، إلى جانب تنفيذ برامج التلقيح الصناعي وتحسين السلالات لأكثر من 45 ألف رأس، وإنتاج آلاف الجرعات الوراثية لدعم برامج التحسين الوراثي.

وأشارت إلى أنه تم فحص وعلاج 1621 رأس ماشية وتقديم أكثر من 2000 خدمة بيطرية لصغار المربين، في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا في قطاع الثروة الحيوانية.

وتابعت الوزارة، فيما يتعلق بالمحاصيل والمنتجات الزراعية، أعمال التجمعات الزراعية في سيناء استعدادًا لحصاد المحاصيل الاستراتيجية، كما نفذت حملات رقابية لضبط الأسواق، أسفرت عن ضبط 71 طنًا من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك، والتحفظ على كميات كبيرة من تقاوي الأرز المغشوشة بمحافظة كفر الشيخ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلنت الوزارة، بشأن موسم توريد القمح، تحديد سعر شراء الإردب بـ2500 جنيه، مع استهداف استلام 5 ملايين طن من مساحة مزروعة تبلغ 3.7 مليون فدان، والتأكيد على صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة، مع توفير معدات الحصاد الحديثة لتسهيل عمليات التوريد.

وتابعت الوزارة، في إطار المشروعات التنموية، تنفيذ مشروع تحسين الأراضي بمحافظة المنيا، إلى جانب دعم المزارعين بميكنة الإنتاج الحيواني والآلات الزراعية، واستمرار تطوير المساقي وترشيد استخدام المياه، فضلًا عن تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة بمنطقة وادي حوضين بالشلاتين شملت تشغيل آبار ومحطات تحلية ومزارع إنتاجية لخدمة المجتمعات الصحراوية.

وقالت: على صعيد المؤسسات التابعة، تم تجديد اعتماد معمل صحة الحيوان بالإسكندرية وفق المواصفة الدولية ISO، مع توسيع نطاق الاختبارات ليشمل 14 اختبارًا، بالإضافة إلى ختام برنامج تدريبي لتمكين ذوي الهمم في مجال وقاية النباتات ودمج طيف التوحد في مشروعات إنتاج الأعداء الحيوية.

وتفقد وزير الزراعة، معرض زهور الربيع بالدقي وقرر مد فترة إقامته حتى نهاية مايو مع إعفاء العارضين من الرسوم، وتابع الخدمات المقدمة بحديقة حيوان الشرقية خلال احتفالات شم النسيم، حيث استقبلت الحدائق وحديقة الأسماك نحو 56 ألف زائر مع تعزيز الإجراءات التنظيمية والخدمية.

وأصدرت لجنة مبيدات الآفات الزراعية 1390 إجراءً تنظيميًا خلال شهر مارس، شملت تراخيص وتصاريح وشهادات تسجيل لدعم صناعة المبيدات وتنظيم السوق، كما عقد اجتماع لتفعيل البورصة السلعية لضبط تداول السلع الأساسية.

وفي السياق ذاته، شنت الوزارة حملات مكثفة لمنع ذبح صغار الماشية حفاظًا على الثروة الحيوانية ودعم صغار المربين، كما بعث وزير الزراعة برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني ومسيحيي مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا حرص الوزارة على التواصل مع المواطنين في المناسبات المختلفة.