هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء بمصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 4 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، بسبب تراجع المعدن عالميا.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 588 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 756 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 882 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1008 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 7056 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1914 دولارا للأوقية، بانخفاض قدره 0.19%، في الساعة 9:15 صباحا بتوقيت القاهرة، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.