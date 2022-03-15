سيجنتشر هومز للتطوير العقاري توقع عقد شراكة استراتيجية مع شركة العاصمة للعقارات الإماراتية

الجلاد: نستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بنهاية العام الجاري بحجم 2 مليار لمشروعاتنا المختلفة

الرويلي: فخور بالشراكة الاستراتيجية والتي تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق المزيد من النجاح للشركتين

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وقعت شركة سيجنتشر هومز للتطوير العقاري شراكة استراتيجية مع شركة العاصمة للعقارات الإماراتية، للمشاركة في إطلاق عدد من المشروعات العقارية الكبرى في كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي ستمثل نموذجاً مبتكرا ومتميزا في العمل والبناء مما يعني تقديم أعلى معايير الجودة والالتزام، ليُمثل ذلك نقلة نوعية في مفاهيم التطوير العقاري، فضلاً عن العمل المشترك على تسويق مشروعات سيجنتشر هومز في الإمارات، وذلك لمواكبة الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها مصر، ودعماً لخطة تصدير العقار المصري للخارج، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة طبقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030.

قام بتوقيع عقد الشراكة الاستراتيجية كلُ من المهندس إسلام ثروت نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيجنتشر هومز للتطوير العقاري ودكتور أُبي الرويلي رئيس مجلس إدارة العاصمة العقارية.

وعبر المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجلس إدارة SD Holding عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية مع واحدة من الشركات العقارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة‫ والمنطقة، والتي تأتي في إطار استراتيجية شركة سيجنتشر هومز للتطوير العقاري بضرورة مواكبة التطورات الاقتصادية والاستثمارية بما يضمن زيادة مشروعات الشركة، التي تسعى لتقديم حلولاً خلاقة بعقول شابة ومبدعة قادرة على خلق رؤى طموحة تلبي كافة التطلعات، وتسهم من قيم المجموعة في الالتزام والجودة.‬

وقال: "تستهدف شركة سيجنتشر هومز للتطوير العقاري تحقيق مبيعات تعاقدية بنهاية العام الجاري بحجم 2 مليار تعاقدات لمشروعاتها

وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع "كمبوند STAU " التي تم الانتهاء منها في ديسمبر الماضي، مضيفاً ان الشركة تسعى لزيادة حجم استثماراتها بالاستعداد لإطلاق مشروع كمبوند سكنى في منطقة الـ R7 بالعاصمة الإدارية التي تحظى بكل الاهتمام والدعم من القيادة السياسية، خاصة وأنها تمثل قفزة كبيرة نحو الجمهورية الجديدة للدولة المصرية".

وأوضح المهندس إسلام ثروت أن شركة سيجنتشر هومز للتطوير العقاري أن الشركة هي احدى شركات SD Holding القابضة. وتعمل في السوق المصري منذ عام 2015. وقد نجحت خلال هذه الفترة القصيرة في تحقيق نجاحات كبيرة بخطوات مدروسة، وبالاعتماد على الكفاءات الشابة، حيث قامت بتنفيذ مشروعات عديدة في مدن الشيخ زايد والسادس من اكتوبر والقاهرة الجديدة، والآن في العاصمة الادارية لنقدم وحدات عقارية متميزة تمكن عملائها من اختيار السكن الراقي وبأسعار تتناسب مع الإمكانيات المتاحة بهدف بناء علاقة متينة وممتدة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل بين الشركة والعملاء.

وأعرب الدكتور أُبي الرويلي رئيس مجلس إدارة العاصمة العقارية عن فخره بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة سيجنتشر هومز للتطوير العقاري الرائدة، والتي تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق المزيد من النجاح للشركتين، مؤكداً ان شركته بدأت في الإمارات حيث تتخذ من دبي مركزا رئيسيا لها، بالإضافة إلى فرع بإمارة ابو ظبي وتوسعت أعمالها لتشمـل مصر، سورية، لبنــــان، المملكة العربية السعودية وتركيـا. ونجحت الشركة خلال عقدين من الزمن في تقديم أفضـل الخدمات والتسهيلات لتشمل مشاريعها الشقق السكنية والفيلات والمراكز التجارية والقرى السياحية‫.​