هبوط سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

وكان سعر جرام الذهب قفز 13 جنيها أمس السبت.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 589 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 758 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 884 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1010 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 7072 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة الجمعة الماضية نحو 1998 دولارا للأوقية، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.