البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.17% إلى مستوى 11548 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.15%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.18% إلى مستوى 11527 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.
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