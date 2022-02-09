البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.17% إلى مستوى 11548 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.15%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.18% إلى مستوى 11527 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.