البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:19 ص الأربعاء 09 فبراير 2022
البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.17% إلى مستوى 11548 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.15%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.18% إلى مستوى 11527 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

البورصة المصرية جلسة تداول الأربعاء المؤشر الرئيسي للبورصة

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