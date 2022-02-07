البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.12% إلى مستوى 11703 نقاط، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.44% إلى مستوى 11689 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.
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