البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.12% إلى مستوى 11703 نقاط، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.44% إلى مستوى 11689 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.