صعود طفيف لسعر الذهب اليوم السبت في مصر بعد تراجعات حادة

كتبت- دينا خالد:

عاد سعر الذهب اليوم السبت في مصر للصعود خلال التعاملات، بعد تراجع حاد في بداية اليوم، تأثرًا بتراجع سعر المعدن عالميًا.

وصعد سعر الذهب بقيمة طفيفة بلغت جنيهًا واحدًا، مقارنة بتعاملات الصباح، الذي هبطت فيه الأسعار بقيمة 7 جنيهات في الجرام الواحد.

وتأتي التراجعات الكبيرة في سعر الخام محليا، نتيجة هبوط أسعار الخام في البورصات العالمية، مع إغلاق جلسة أمس، بعدما حقق الذهب مكاسب كبيرة في اليوم الأول لحرب روسية ضد أوكرانيا.

وبعد إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا وبدء عمليات عسكرية، تأثرت الأسواق العالمية، وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 552 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 إلى 710 جنيهات.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 828 جنيهًا.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 946 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6624 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.87% إلى 1890 دولارًا في الأوقية، في نهاية تداولات أمس، آخر جلسات الأسبوع.

وخسر بذلك الذهب مستوى 1900 دولار للأوقية الذي كان قد وصل إليه خلال الأيام الماضية على وقع الحرب على أوكرانيا.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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