الاتصالات: توقيع مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت

كتب – علاء حجاج:

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة مايكروسوفت؛ وفقا لبيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وتهدف مذكرة التفاهم الأولى الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة إلى بناء القدرات الرقمية للمواطنين بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ووفقا للبيان، تهدف المذكرة الثانية الموقعة بين جامعة مصر للمعلوماتية ومايكروسوفت إلى تطوير طرق التعليم وتمكين الجامعة من الجاهزية للمستقبل بما يتواكب مع التطور التكنولوجى ومتطلبات التعليم الجامعى فى القرن الحادى والعشرين.

وقال الوزير، إن التعاون سيعزز الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية قدرات المواطنين بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتمكينهم من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النحو الذى يؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل فى اقتصاد المعرفة.

وأشار إلى أن مشروع حياة كريمة هو مشروع متفرد يهدف إلى توفير الحياة الكريمة لأكثر من 58 مليون مواطن فى 4500 قرية خلال 36 شهرا.

وأشار عمرو طلعت إلى حرص الوزارة على التعاون مع كبرى الشركات العالمية فى تنفيذ استراتيجية بناء القدرات الرقمية؛ موضحا أن التعاون بين جامعة مصر للمعلوماتية ومايكروسوفت سيسهم فى تنمية المهارات الرقمية وتعزيز قدرات الجامعة فى تهيئة بيئة تعليمية ذكية تفاعلية بما يسهم فى الارتقاء بجوده الخدمات التعليمية وفتح الآفاق أمام الطلاب للابتكار؛ مشيرا إلى أن الجامعة تعد أحد أهم المحركات لإعداد جيل متميز يسهم فى إحداث نقلة نوعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.