جهينة للصناعات الغذائية تُعين نيلس تومسن كرئيس تنفيذي

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت شركة جهينه للصناعات الغذائية، تعيين نيلس تومسن كرئيس تنفيذي للمجموعة، في بيان اليوم الاثنين.

ووفقا للبيان، يتمتع تومسن، بأكثر من 30 عامًا من الخبرة المتراكمة عبر مجموعة واسعة من الأدوار الإدارية في التصنيع والإمداد والتموين.

وبدأ تومسن، عمله في قطاع الأغذية والمشروبات في الدنمارك، ثم انتقل إلى المناصب التصنيعية والإدارية العليا في المملكة العربية السعودية والدنمارك والمجر ومصر (حتى عام 2013).

ثم أسس وقاد شركته الخاصة بالدنمارك، ثم تولى منصب رئيس قطاع التصنيع والإمداد والتموين بشركة Danish Crown بالصين – أحد أكبر شركات الأغذية بالعالم – حيث أدت مهاراته في التخطيط الاستراتيجي إلى تحقيق نمو كبير ونتائج قوية.، وفقا للبيان.

وقال أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة جهينه، إن الرئيس التنفيذي الجديد لديه فترة ناجحة بجهينه كرئيس مصانع المجموعة ما بين 2006 و2013، وإن مؤهلاته وخبراته المتميزة في صناعة الأغذية والمشروبات مما يؤهله لمواصلة إنجازات فريق العمل المتميز بالشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وخططها التوسعية.

وتأسست جهينه للصناعات الغذائية في 1983 وهي شركة مصرية تتخصص في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر و الزبادى وكذلك منتجات الطهي، وتشغل 4 مصانع تابعة وشبكة توزيع ضخمة تغطي أكثر من 136 ألف منفذ تجزئة فضلاً عن مزرعة الألبان التي تبلغ مساحتها 550 فدان، سعيًا للارتقاء بمعايير تصنيع المنتجات الغذائية عالية الجودة في السوق المصري.