ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.4% إلى مستوى 11563 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد هبوط دام لمدة 3 جلسات على التوالي.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.18%، وصعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.14%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 22.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 19.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 2.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة هبط 0.3% إلى مستوى 11403 نقاط، في نهاية تعاملات أمس الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين.