أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أخبار BBC سد النهضة أوميكرون فيروس كورونا إثيوبيا

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:12 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.4% إلى مستوى 11563 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد هبوط دام لمدة 3 جلسات على التوالي.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.18%، وصعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.14%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 22.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 19.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 2.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة هبط 0.3% إلى مستوى 11403 نقاط، في نهاية تعاملات أمس الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين.

البورصة مؤشرات البورصة تداولات البورصة اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2129

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

1243

متعافون اليوم

457081

إجمالي الإصابات

23409

إجمالي الوفيات

388943

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس.. ظاهرة "الأُخدود العلوي" تضرب مصر هذا الموعد وتحذير للمواطنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا