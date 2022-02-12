وزيرة التضامن تستقبل ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في مصر، بمقر ديوان لوزارة، وذلك في أول لقاء يجمعهما عقب تولي اليساندرو مسئولية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وشهد اللقاء بحث سبل التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خاصة فيما يتعلق بسبل التمكين الاقتصادي للأسر التي على وشك التخرج من برنامج "تكافل"، خاصة للأسر الشابة والأمهات المُعيلات، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وتتبنى الوزارة حالياً منهج دمج التنمية الاجتماعية مع التنمية الاقتصادية لمساعدة الأسر على الاستقلالية المادية وعلى تحسين جودة حياتهم.

وتطرق الطرفان لمناقشة آليات جذب العمالة غير المنتظمة للدخول في إطار الاقتصاد الرسمي وتغطيتهم بسبل الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم.

وشهد اللقاء بحث دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل إدماجهم في المجتمع.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة دور المرصد الاجتماعي الذي من المنتظر أن تطلقه الوزارة بالتنسيق مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومخطط أن يشمل هذا المرصد بيانات 4 ملايين أسرة أي حوالي 18 مليون مواطن بنهاية عام 2022.

وعرض فراكاستي، استعداده لدعم التطوير التكنولوجي والإلكتروني الذي تشهده وزارة التضامن، بالإضافة إلى تطوير قدرات العاملين لتعزيز مهاراتهم في تبني وتطبيق ذلك التطوير من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والإسراع فيها قدر المستطاع، وفقًا للبيان.