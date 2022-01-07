زيادة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة، مع بدء التعاملات، مقارنة بمستواه في ختام تعاملات أمس.

وزاد سعر الجرام من الذهب عيار 21 صباح اليوم، 4 جنيهات، مع زيادة سعر الخام عالميا.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من اقتراب أعياد الميلاد.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 528 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 678 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 790 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 903 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6320 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

زاد سعر الذهب عالميًا في تعاملات اليوم الصباحية، مقارنة بمستوى أمس، وسجل نحو 1790 دولارا، بارتفاع طفيف عن 1788 دولارات للأوقية، أمس.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب