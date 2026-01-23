كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الجمعة 23-1-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4390 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5644 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6585 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7525 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 52680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 75250 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 234027 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 376250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.16% إلى نحو 4928 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.