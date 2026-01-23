إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الجمعة

كتب : آية محمد

01:58 م 23/01/2026 تعديل في 02:08 م

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الجمعة 23-1-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4390 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5644 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6585 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7525 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 52680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 75250 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 234027 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 376250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.16% إلى نحو 4928 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الذهب اللحظي سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحذير لمرضى السرطان.. مكمل غذائي شائع يقلل من فعالية العلاج
نصائح طبية

تحذير لمرضى السرطان.. مكمل غذائي شائع يقلل من فعالية العلاج
ريهام حجاج تتغزل في زوجها وتحتفل بعيد ميلاده على طريقتها
زووم

ريهام حجاج تتغزل في زوجها وتحتفل بعيد ميلاده على طريقتها

جناح الطفل بمعرض الكتاب يناقش "قصص الحيوان في القرآن" أحد إصدارات رؤية
أخبار مصر

جناح الطفل بمعرض الكتاب يناقش "قصص الحيوان في القرآن" أحد إصدارات رؤية
إيرادات المتصدر أكثر من بليون يورو.. أغنى 10 أندية في العالم
رياضة عربية وعالمية

إيرادات المتصدر أكثر من بليون يورو.. أغنى 10 أندية في العالم
من الرياض إلى أبوظبي.. أبرز محطات التفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا
شئون عربية و دولية

من الرياض إلى أبوظبي.. أبرز محطات التفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الرياض إلى أبوظبي.. أبرز محطات التفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا
"حذر وعرض مناسب".. مستجدات اهتمام أندية السعودية بمحمد صلاح