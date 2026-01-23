الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

لم تكن واقعة "مذبحة الملاحات" التي هزّت الإسكندرية هي الجريمة الأولى في سجل المتهم الذي قتل أطفاله الأربعة وألقى جثامينهم في ملاحات كرموز؛ إذ بدأت فصول الفاجعة قبل أكثر من عام في محافظة المنيا، حين تخلص من زوجته وألقى جثمانها في نهر النيل، قبل أن يفر هاربًا وينهي حياة أربعة من أبنائه خنقًا في محطته الأخيرة بالإسكندرية.

- بداية الخيط.. حفرة الموت قبل جريمة المنيا

توصلت تحريات البحث الجنائي إلى أن جذور الجريمة تعود لمحافظة المنيا، حيث كانت زوجة المتهم، وهي من أصول تنتمي لمحافظة الشرقية، تعيش معه في الصعيد.

وكشفت التحريات عن واقعة صادمة تعود لعام 2023، حين قام المتهم بحفر حفرة لدفن زوجته وهي على قيد الحياة إثر خلافات بينهما، إلا أن تدخل شقيقه الأكبر حال دون وقوع الكارثة وأخرجها من الحفرة، وتم عقد صلح بينهما.

- النزهة الأخيرة.. جريمة في نهر النيل بالمنيا

وبحسب التحريات، لم ينته مخطط المتهم الإجرامي عند محاولة الدفن، إذ استدرج زوجته لاحقًا بدعوى الخروج في نزهة، وقام بدفعها في منطقة عميقة بنهر النيل، ثم فر إلى محافظة دمياط، قبل أن يستقر به المطاف في محافظة الإسكندرية حيث عمل بائعًا للفول متخفياً عن أعين الأمن طوال عام كامل.

- سيناريو الموت والناجي الخامس

وكشفت التحريات تفاصيل ليلة تنفيذ المذبحة بالإسكندرية؛ إذ تبين أن الأب اصطحب أطفاله الأربعة (3 بنات وولد، تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عامًا) أولاً إلى مزلقان السكة الحديد، محاولًا إلقاءهم أسفل عجلات القطار، إلا أن تواجد المواطنين حال دون تنفيذ ذلك.

ثم توجه بهم لاحقًا إلى منطقة الملاحات، حيث قام بخنقهم "واحدًا تلو الآخر"، وهو يردد: "ملكوش حياة في الدنيا"، قبل أن يلقي بجثامينهم في المياه. بينما نجا شقيقهم الخامس لرفضه مرافقة والده، متمسكًا بعمته.

- خلافات أسرية

وكشفت التحريات وجود خلافات سابقة حادة بين المتهم وشقيقه الأكبر ونجل شقيقه بسبب زوجة شقيقه، ما ساعد فريق البحث على تتبع تاريخ المتهم وتحديد هويته.

- ضبط المتهم وحبسه احتياطيًا

عقب اكتشاف الجريمة، تتبع فريق البحث مسار هروب المتهم الذي حاول التخفي في محافظة الدقهلية، حيث ألقي القبض عليه.

وبناءً على ذلك، أمرت جهات التحقيق بالإسكندرية بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، تحت إشراف المستشار محمد خليل، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، والمستشار محمد غازي، مدير نيابة كرموز، والمستشار أحمد أشرف أبو زيد، وكيل النائب العام.

اقرأ أيضًا

العثور على 4 جثث مجهولة في ملاحات الإسكندرية

مذبحة أسرية وراء جثث الملاحات بالإسكندرية.. الأب تخلص من أبنائه بعد قتل الأم في المنيا

كشف لغز جثث الملاحات الأربعة بالإسكندرية.. الأب متهم بقتل أبنائه

مذبحة ملاحات الإسكندرية.. كواليس صادمة لقتل أب 4 أطفال ونجاة شقيقهم الخامس

من الدهس إلى الخنق.. حبس الأب المتهم بقتل أبنائه الأربعة بالإسكندرية