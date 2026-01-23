إعلان

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

كتب : آية محمد

11:41 ص 23/01/2026

أسعار السمك

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 23-1-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 50 و56 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و160 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

