انخفاض أسعار الفول والمكرونة وارتفاع العدس اليوم بالأسواق

كتب : آية محمد

11:54 ص 23/01/2026

أسعار الفول

انخفضت أسعار الفول، والمكرونة، وزيت الذرة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 23-1-2026، بينما ارتفعت أسعار العدس، والجبن الرومي، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.87 جنيه، بزيادة 51 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.94 جنيه، بتراجع 4.82 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.87 جنيه، بزيادة 58 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 92.25 جنيهًا، بزيادة 25 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 34.02 جنيه، بزيادة 92 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.51 جنيه، بتراجع 2.24 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 67.23 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.4 جنيه، بتراجع 9 قروش.

لتر زيت الذرة: 109.3 جنيه، بتراجع 1.21 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.39 جنيه، بتراجع 91 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 95.93 جنيه، بتراجع 37 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.52 جنيه، بزيادة 42 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.26 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 141.85 جنيه، بزيادة 47 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 280.24 جنيه، بزيادة 2.26 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.3 جنيه، بزيادة 37 قرشًا.

كيلو المسلى الصناعي: 98.96 جنيه، بتراجع 68 قرشًا.

