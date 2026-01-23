اكتشاف مدافن رملية غامضة تعود لأكثر من ألف عام.. صور

كشفت شركة كافيار، المتخصصة في المنتجات الفاخرة، عن إصدار محدود وفاخر لهاتف سامسونج جالاكسي S25 ألترا تحت اسم "أوربوروس"، مستوحى من رمز اللانهاية والتجدد والانسجام، ويجسد فلسفة قديمة بتصميم عصري.

ويرمز الأوربوروس، وهو ثعبان يعض ذيله، إلى توحيد الثقافات حول العالم ويعكس دورة الحياة الأبدية، من اليونان القديمة إلى الصين.

ساعة رملية مبتكرة

يأتي الهاتف مزودا بساعة رملية آلية مصنوعة من رمال ذهبية، ترمز إلى تدفق الزمن وتضيف لمسة فاخرة إلى التصميم.

نقوش الأوربوروس الذهبية

يتميز الهاتف بنقش بارز للثعبان مصنوع من سبيكة مجوهرات، مغطى بطبقة مزدوجة من الذهب عيار 24 قيراطًا باستخدام تقنية الطلاء الكهربائي المزدوج، ليجسد رمز القوة والتجدد.

لمسات الزمرد والألوان الطبيعية

صنعت عين الأوربوروس من زمرد طبيعي بقطر 2 مم، وتكتمل بلمسات خضراء مصنوعة من مادة مركبة، ما يضفي على الهاتف رونقا فريدا يبرز تفاصيل التصميم.

لوحة تيتانيوم مستوحاة من السماء الليلية

يحمل الهاتف لوحة من التيتانيوم مطلية بالأسود بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار (PVD)، مزخرفة بنقوش معقدة تستحضر جمال السماء الليلية المرصعة بالنجوم.

إصدار محدود وشهادة أصالة

تم إنتاج هاتف سامسونج S25 ألترا أوربوروس في 25 قطعة فقط، ويأتي مع شهادة أصالة دولية تضم خمس مستويات حماية، إلى جانب شهادة شخصية للمالك تؤكد أصالة المنتج.

السعر

ويطرح إصدار أوربوروس الخاص من سامسونج جالاكسي S25 ألترا بسعر 13200 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل نحو 6 ملايين و624 ألف جنيه مصري تقريبا.