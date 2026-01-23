ارتفعت أسعار البيض، والحديد، والسمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 23-1-2026، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والفول، والمكرونة، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الجمعة بالأسواق

12 جنيها لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

انخفاض أسعار الفول والمكرونة وارتفاع العدس اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الجمعة