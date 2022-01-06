بعد تراجع سعر جرام الذهب 11 جنيهًا.. هل الوقت مناسب للشراء؟

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر جرام الذهب خلال الأسبوع الجاري 11 جنيهًا، ليسجل سعر عيار 21 نحو 790 جنيهًا اليوم الخميس مقابل 801 جنيه السبت الماضي، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب بالسوق المحلي انخفض نتيجة تراجع سعر المعدن بالبورصات العالمية.

وبحسب وكالة رويترز، تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وذلك بعد أن أشاراجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر الماضي إلى رفع أسرع لأسعار الفائدة لترويض مخاطر التضخم الآخذة في الاتساع.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2021، مما يدفع المستثمرين إلى الفرص البديلة لحيازة الذهب.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

يقول نجيب، إن سعر الجرام حاليا بالسوق المحلي مناسب للشراء سواء للاستثمار بالسبائك أو شراء المشغولات الذهبية.

وأوضح أن السعر الحالي مناسب للشراء لأنه مع حدوث انخفاض في الأسعار بالبورصات العالمية يحدث بعدها ارتفاعات مرة أخرى، وبالتالي يحدث زيادة أيضا بالسعر المحلي لارتباطه بسعر المعدن عالميًا.

وأضاف نجيب، أن حركة الشراء ضعيفة حتى الآن بالسوق المحلي، على الرغم من انخفاض سعر الجرام واقتراب أعياد الميلاد.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتعد أسعار الذهب الحالية، أقل منها بداية العام الماضي، بأكثر من 30 جنيها، حيث كان يتداول سعر الجرام عيار 21 عند نحو 823 جنيها، يناير الماضي.

وتوقع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف الأول من العام الدراسي.