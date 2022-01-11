مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

02:53 م الثلاثاء 11 يناير 2022
مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.16% إلى مستوى 12002 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.27%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.05%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب من الأسهم صافي بيع بقيمة 36.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 21.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين من الأسهم صافي شراء بقيمة 14.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.37% إلى مستوى 12022 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الاثنين، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب

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