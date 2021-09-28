"سك العملة" تشارك في معرض "رحلة النقود في مصر" بالمتحف الإسلامي

كتب- مصطفى عيد:

تُشارك مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بوزارة المالية في معرض "رحلة النقود في مصر عبر العصور" بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة، والذي يختتم أعماله في 3 أكتوبر المقبل، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وأكد الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية، حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على الإسهام الفعَّال في جهود تنمية الوعي لدى المواطنين؛ على نحو يُساعد في حفظ ذاكرة مصر التاريخية.

وأوضح أن النقود خلال رحلة صناعتها لآلاف السنين تحتفظ بين طياتها بالعديد من الأحداث التي تُسطِّر عظمة بلادنا، وتُوثق تاريخنا الوطني.

وقال حازم إن هذا المعرض يُعد فرصة جيدة وبداية للتعاون بين وزارة المالية ومتحف الفن الإسلامي في توثيق المشروعات والأحداث والشخصيات القومية من خلال العملات، في ظل ما تشهده مصر من مشروعات قومية غير مسبوقة تُوفر فرصًا واعدة للابتكار.

وقال محمد فتحي، مستشار رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، نيابة عن اللواء حسام خضر رئيس المصلحة، إن مصر دولة عظيمة ترعى جميع أنواع الفنون، ولها بصمة محفورة في أذهان الجميع خلال كل العصور.

وأضاف أن معرض مسار رحلة النقود فكرة تُجسد أصالة هذا التاريخ العريق، وعمل حضاري راقٍ له أثر إيجابي كبير على المجتمع.

وقال الدكتور ممدوح عثمان، مدير متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، إن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة يُعد أكبر متحف على مستوى العالم، ويحوي بين جدرانه ومخازنه أكثر من 100 ألف قطعة أثرية للعصور الإسلامية المختلفة مُنذ عهد الخلفاء الراشدين وحتى أسرة محمد على والدولة الحديثة.

وذكر أن هذا المعرض يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين كل المؤسسات؛ لتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية على مدار العصور.



وأشار الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، إلى أن معرض "رحلة النقود في مصر عبر العصور"، الذي تم التجهيز له بالتعاون بين المركز ومصلحة الخزانة وسك العملة، يُعد إضافة جديدة لزيادة الوعى المجتمعي بتاريخ العملة المصرية الذي يمتد لأكثر من 2500 عام، وترسيخًا لفكرة تتابع وتداول النقود في مصر.

وبحسب بيان وزارة المالية، يعد هذا المعرض سجلًا مصورًا لفنون الخط والكتابة ومراحل تطور سك العملات؛ على نحو يسهم في الحفاظ على تاريخ سك النقود خلال 2500 عام، منذ سك أول عملة في مصر منذ فجر التاريخ وحتى العصر الحديث.

وأشارت الوزارة إلى أن المعرض يتضمن النقود البلطمية، والسكندرية، والرومانية المتأخرة والبيزنطية، والأموية، والعباسية، والطولونية، والإخشيدية، والفاطمية، والأيوبية، والمملوكية، والعثمانية، والعلوية، بالإضافة إلى النقود الجمهورية، التي سكت بمصلحة سك العملة المصرية بداية من عام 1954، والتي تمتاز بصعوبة التزييف والتزوير.

كما يحتوي المعرض على مجموعات مميزة من العملات والميداليات التذكارية، ومنها: أول ميدالية تذكارية لأول دينار معرب "دينار عبد الملك بن مروان"، وميداليات تذكارية للقاهرة التاريخية بمناسبة مرور 1050 عاما على تأسيسها، وميداليات تذكارية لمسار رحلة العائلة المقدسة، وميداليات تذكارية لأسرة محمد علي.

ويحتوي المعرض كذلك عملات تذكارية لموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط، وميدالية تذكارية للشيخ الشعراوي، ومجسم للكعبة المشرفة.